Модный приговор адвокатуре

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели», Николай ТОНОРОВ ]

фото: соцсети

Собственно, кричать «караул» стало уже поздно, когда в программу «Модный приговор» один известный, или как сейчас принято говорить, «медийный» адвокат привёл свою маму. Анонс телепередачи так и звучал: «Сергей обратился в Модный суд не как адвокат, а как любящий сын». Но надо же, какой подходящий, для любящего сына, к его профессиональной деятельности слоган у «Модного приговора»: «По одёжке встречают. А значит, и судят!».

О том, что многие клиенты выбирают себе адвоката по степени его раскрученности в инстаграмме, мы даже уже не говорим. Это данность. Но на пользу ли этот медийный мейнстрим адвокатам, и, главное, клиентам?

Понятно, что в гонорары Рубена Маркарьяна, Марка Фейгина, Сергея Жорина, Виолетты Волковой, Екатерины Духиной – медийный ряд можете продолжить сами – уже заложены затраты на пиар. Но всегда ли оправдан (т.е. реально нужен) и необходим пиар защитника для исхода дела клиента? Попробуем разобраться.

Закон и Я

У инстаграмма Рубена Маркарьяна 25тыс. подписчиков, посты выходят с нужной периодичностью, но возьмем последний пост от 09.06 - 127 лайков и пять комментариев. Такая же пропорция наблюдается в освещаемых публично процессах. Мы нашли упоминания о 13 делах, выиграно 7, проиграно 3, ещё 3 – с неизвестным исходом.

Например, на сайте адвоката, на наш взгляд, с чрезмерно пафосным названием «информационно-правовой портал «ЗАКОНИЯ» написано (стилистика сохранена): «Уголовные дела (из освещённых в СМИ). Осуществлял защиту: Мэра города Красноармейск (ст. 290 УК РФ, защита на стадии предварительного расследования)». Вот какую полезную информацию будущему клиенту, кроме участия в громком деле, принесёт эта строка? Почему бы не дописать - Мэра города Красноармейска Михаилу Булгакову по ст. 290 УК РФ дали 7,5 лет отсидки и штраф 500 т. руб?

Или защита «Главы городского округа г. Рыбинск Ярославской области (защита обвиняемого на стадии предварительного следствия, ч.6 ст. 290, ч.1 ст. 201 УК РФ)». Если подчеркивается что на стадии предварительного следствия, то что? Правильно - главе дали 8,5 лет и 140 млн. штрафа.

Логично, что сайт – это визитка, и когда ты пишешь - «В деле о крупном ДТП под Подольском (защита обвиняемого, ст. 264, 327 УК РФ)», то надо добавлять - по вине горе-водителя, которому дали 7 лет, погибло 18 человек.

Духина.ком

Медийные потуги Рубена Маркарьяна блекнут перед адвокатом Екатериной Духиной. Начнём с того, что сайт адвокатского бюро «Духина и партнеры» «скромно» владеет самонареченным доменом и расположен по адресу в интернете dukhina.com. И такой же скромный копирайт «(С) Духина Е.С. 2019 Все права защищены».

У инстаграмма адвоката Духиной 130 тыс. подписчиков, на последний пост на 10.06.20 – 1177 лайков и 132 комментария, т.е. по «вовлеченности» 1% и 0, 1 % соответственно. В шапке профиля «Адвокат с богатым внутренним миром» и, что более важно для нашего сегодняшнего изыскания: «Пишу для Forbes, говорю для TED». Ну что тут скажешь. Обрамленный алмаз и элита.

Но удивляет отсутствие в медиа-визитке четко обозначенного кредо – краеугольного камня успешности адвоката. Проанализировал тематику и семантику статей для Forbes, мы приходим к выводу что кредо, это: «Примеры из адвокатской практики и советы профессионала про мирные способы развода», или говоря проще, специалист по бракоразводным процессам.

Если мы поднимем адвокатскую практику Духиной Е.С, то удивимся ещё больше - по сути, у успешного адвоката по бракоразводным процессам было всего два дела этой категории в карьере.

Первое - это дело по разделу совместно нажитого имущества между Кулишем Александром Юрьевичем и Иванченковой Елены Сергеевны (дело № 33-22733/19, слушалось в Бабушкинском городском суде и Мосгорсуде). Во время брака они взяли ипотеку в ВТБ 24 (около 2-х млн рублей, сама квартира стоила порядка 12 млн рублей), но после разошлись и стали делить недвижимость. Духина представляла интересы Иванченковой.

Второе дело по разводу банкира Гришина Сергея и его жены Анны Федосеевой, интересы которой представляла Духина. Очень громкое, скандальное дело, напрмер вот один из типичных заголовков в деловых (ну разумеется) СМИ: «Жену экс-банкира Гришина арестовали по обвинению в мошенничестве».

Сделайте мне инстаграммно!

Муж и жена одна сатана. И в этой поговорке нет абсолютно ничего плохого, если бы дело не касалось медийных адвокатов.

Супруг Духиной, Анатолий Верещагин, является управляющим партнером в консалтинговой компании Прогресс, специализация – антикризисный пиар. Партнер Верещагина по бизнесу – известный медиа-менеждер Д. Солопов.

Поэтому неудивительно, что PR и юриспруденция шагают рука об руку, достаточно вспомнить скандальное дело IKEA, когда Духина представляла интересы шведской компании в суде как юрист, а её муж взял на себя пиар-компанию. Такой вот «одна сатана».

И если юридически все законно, то к моральной стороне такого тандема возникают вопросы. Кто кого использует в подобных случаях? Где первоочередная забота об интересах клиента? В конце концов – как потенциальному клиенту, восхищенному супер-медийности адвоката, защитится от вводящего в заблуждение пиара и недобросовестной рекламы?

Аргументы адвокатов

Адвокат Ольга Шнайдер:

«Медийная поддержка в работе адвоката уместна и может быть важной частью стратегии защиты. Но только в том случае, если это служит интересам доверителя, не ущемляет и не умаляет качество предоставляемой адвокатом правовой помощи. Но эта поддержка не должна превращаться в самопиар адвоката в сугубо личных интересах, это не этично».





Руководитель юридической службы аналитического агентства «Национальный Эксперт» Дмитрий Сальников:

«Грешат самопиаром и юристы. Нельзя, конечно, сказать, что все, кто размещает посты и публикации в интернете, это сплошь позёры. Но очень часто обывателю, несведущему в юриспруденции, сложно отобрать зерна от плевел. И, к сожалению, очень часто люди выбирают себе адвоката «по одежке», ну или по так называемой раскрученности в соцсетях, интернете. Как правило, не получают желаемого результата, а то и вообще остаются у «разбитого корыта».

Если честно, у меня и коллег очень мало времени остается на пиар. Другое дело - личный маркетолог или имиджмейкер, такой специалист не повредит даже успешному юристу. Не грех рассказать людям о выигранных делах, поделиться полезной правовой информацией. Здесь надо смотреть на качество контента, есть ли ссылки на конкретные дела - чтобы можно было проверить заявленный успех на сайте суда. Любую информацию надо проверять, а при выборе юриста - особенно. Существует много псевдоюристов, которые вводят клиентов в заблуждение ради наживы, размещая красивые посты, тратя огромные средства на пиар. Таких, конечно, не любят настоящие профессионалы, ведь подобные горе-адвокаты подрывают доверие к ремеслу юриста».