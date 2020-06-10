Депутаты МГД приняли закон о дистанционном электронном голосовании

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10 июня 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутаты Мосгордумы приняли закон о проведении в столице дистанционного электронного голосования в столичные органы государственной власти и органы местного самоуправления. Такое решение было принято в ходе заседания городского парламента.

«Представленный сегодня законопроект предполагает закрепление правовых основ для продолжения эксперимента по организации электронного дистанционного голосования в Москве. Мы помним, 8 сентября прошлого года на выборах в Московскую городскую думу этот эксперимент проходил в трех избирательных округах. <...> Уже тогда было понятно, что за такой формой голосования будущее. Явка избирателей электронного голосования превысила 90%. Очевидно, что электронное голосование становится важным элементом избирательного процесса. Оно значительно расширяет возможности граждан к участию в выборах, решает многие проблемы, связанные с невозможностью их личного присутствия», - заявила в ходе заседания глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Она отметила три главные особенности принятого закона.

«Во-первых, принятие данного закона не поставит под сомнение ни полномочия, ни функционал городской избирательной комиссии, окружных комиссий. Фактически мы принимаем новые технические инструменты для их работы. Во-вторых, участие в традиционном или в электронном голосовании будет личным, независимым и добровольным выбором избирателей. И в-третьих, принятие представленного законопроекта сохранит тайну волеизъявления граждан, независимо от того, какую форму участия, очную или электронную, они выберут», - заключила Лариса Картавцева.

В сопроводительных материалах к закону уточняется, что в документе закреплены правовые основы для продолжения в Москве эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в Москве, проводимых в соответствии с федеральными законами и Избирательным кодексом Москвы.

Также в законе указано, что дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате в сроки, определяемые столичной избирательной комиссией.

Согласно сопровождающим материалам, для участия в дистанционном электронном голосовании избирателю необходимо подать соответствующее заявление на портале государственных и муниципальных услуг Москвы не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня начала дистанционного электронного голосования.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия в голосовании: проголосовать на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.