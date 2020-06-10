Депутат Мосгордумы Елена Николаева: Реализацию программы реновации не остановят

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10 июня 2020, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Мосгордумы Елена Николаева, фото соцсети

Депутат Мосгордумы Елена Николаева заявила журналистам, что московские власти не собираются останавливать реализацию программы реновации из-за коронавируса, подчеркнув, что все обязательства на этот год, которые взяли на себя власти, будут выполнены.

По ее словам, сейчас очень важно сохранить доверие к власти.

«В ситуации с коронавирусом одним из болезненных вопросов стало проведение общественных слушаний. Чтобы сделать эту процедуру доступной для москвичей, ее перенесли в интернет. Однако, по мнению депутата, из-за технических сбоев на сайте «Активный гражданин», граждане стали меньше доверять системе общественных обсуждений. Николаева считает, что это недопустимо, поскольку мнение каждого москвича по поводу процесса реновации и ее реализации в каждом районе, квартале должно быть услышано. Депутат предлагает, чтобы снять эти вопросы, организовать службу поддержки по телефону, установить порядок и срока рассмотрения жалоб, а также предоставить горожанам возможность подавать письменные предложения», - сказала Елена Николаева.

Она отметила, что обращений жителей по программе реновации не стало меньше с началом эпидемии. В качестве примера, депутат привела только несколько просьб жителей района Кузьминки.

«Они (жители)попросили сделать вместо поликлиники в их районе консультационно-диагностический центр, чтобы им не приходилось ездить на обследования в Марьино. Старшее поколение жителей района также просит подыскать место под размещение отделения Пенсионного фонда, а жители домов на бульваре Юных Ленинцев обязательно хотят сохранить действующий стадион», - отметила депутат.

Елена Николаева подчеркнула, что депутаты обязаны защитить права жителей в программе реновации. По ее словам, это значит, что надо следить за качеством строительства, информировать и разъяснять этапы реализации программы, выявлять иногда возникающие правовые коллизии и исправлять их. При этом она подчеркнула, что ни о каком принудительном вовлечении новых домов в реновацию не может быть и речи.

Депутат резюмировала, что программой реновации москвичам стоит обязательно воспользоваться, поскольку это возможность не просто получить квартиру, но параллельно улучшить социальную и дорожную инфраструктуру микрорайона.