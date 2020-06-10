Временная комиссия Совета Федерации: данные по фейкам о поправках в Конституцию будут опубликованы

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ опубликует в ближайшее время данные по распространению фейковой информации о поправках в Конституцию.

Председатель комиссии, заместитель главы комитета СФ по международным делам Андрей Климов напомнил, что нападки на Конституцию начались ещё в январе 2020 года, когда президент РФ Владимир Путин сделал заявление перед Федеральным собранием.

"За рубежом началась довольно массированная работа. И ещё тогда, в марте, а потом и в апреле, были заседания нашей комиссии, где мы обращали внимание на все эти факты", — отметил Климов. Он также пообещал, что профильная комиссия повысит активность и её эксперты сделают все заявления по данному поводу к моменту голосования.