Китайские военные эксперты оценили технические и боевые качества танка Т-14

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10 июня 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский ]

фото: соцсети

Ведущее издательство КНР «Жэньминь жибао» опубликовало развернутую аналитическую статью, посвященную новому российскому танку Т-14 «Армата». Специально для этой публикации были приглашены и опрошены военные эксперты из крупнейших военно-научных организаций Китая. Специалисты из Поднебесной дали высокую оценку боевым характеристикам танка и фактически подтвердили, что Россия в области танкостроения вырвалась вперед. В КНР считают, что Т-14 будет хорошо продаваться на мировом рынке вооружений.

Газета «Жэньминь жибао» дала высокую оценку боевым качествам российского танка нового поколения Т-14. Свое мнение о платформе «Армата» высказали китайские военные эксперты: преподаватель Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая Ао Фэн, а также научные сотрудники Центра международных исследований Чэнь Чжиюй и Хэ Сунцзэ.

Заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова об успешном испытании нового танка в Сирии, вызвало неподдельный интерес в Поднебесной. Пока известно о намерении Минобороны РФ закупить к 2022 году 100 танков Т-14, не бог весь что. Таким количеством машин можно только укомплектовать один танковый полк. Но, скорее всего речь не идет о другом. Вероятно, эти образцы будут подвергнуты дополнительным войсковым испытаниям. Кстати, китайские эксперты подтвердили, что платформа «Армата» имеет неплохую экспортную перспективу. Ее испытания в Сирии - отменная реклама, направленная на самого искушенного в мире приобретателя вооружений – монархии Персидского залива.

Китайские специалисты считают, что проектировать и производить танки нового поколения сложнее, чем самолеты. Они подчеркнули, что новый русский танк сильно отличается от машин предыдущего поколения. Речь идет о самой конструкции Т-14 и о мощном перспективном вооружении танка, его средствах защиты, наблюдения, прицеливания, связи, управления и других новинках. Китайцам понравилась концепция необитаемой башни в купе с капсулой для экипажа, имеющей повышенную степень защиты. У танкистов есть шанс выжить даже при подрыве боезапаса. В танках предыдущего поколения такое – означает верную гибель экипажа. По мнению экспертов из КНР Минобороны РФ приобретет около 2300 танков Т-14 для своих сухопутных войск.