Коронавирус: ветераны краевого спорта получили помощь от Олимпийского комитета России

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Олимпийский комитет России направил 200 000 тыс. рублей на оказание материальной помощи ветеранам краевого спорта в условиях эпидемии коронавируса (COVID-19) и самоизоляции. Всего на эти цели ОКР выделил 15 млн. рублей в 73 регионах страны.

В Красноярском крае адресную помощь получили 68 пенсионеров, среди которых заслуженные тренеры СССР, РСФСР, ветераны труда и спорта РСФСР, заслуженные педагоги Красноярского края, заслуженные работники физической культуры России, отличники физической культуры и спорта из разных территорий региона.

Исполнительный директор Олимпийского совета Красноярского края Елена Кулик сообщила, что утверждение кандидатур произошло 18 мая на заседании специальной комиссии в составе министра спорта Красноярского края Павла Ростовцева, руководителя главного управления по физической культуре и спорту администрации г. Красноярска Валерия Черноусова, председателя Общественного совета при министерстве спорта Красноярского края, двукратной олимпийской чемпионки Ольги Медведцевой, председателя региональной общественной организацией ветеранов войны, труда и спорта физкультурно-спортивных организаций Красноярского края, участника Олимпийских игр Алексея Ковригина.

- В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации и распространения новой коронавирусной инфекции именно люди старшего поколения оказались в зоне риска и нуждаются в заботе и помощи, в том числе финансовой. Поэтому помощь национального Олимпийского комитета нашим ветеранам является, безусловно важной и своевременной, - считает Елена Кулик.

Дополнительная информация для СМИ: тел. 211-44-82, пресс-служба министерства спорта Красноярского края, olympic24@mail.ru, https://vk.com/krsk_olympic?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link Олимпийский Совет Красноярского края.

Для справки: региональная общественная организация «Олимпийский Совет Красноярского края» был создан в 2009 году с целью всемерного развития и защиты олимпийского движения в Красноярском крае в соответствии с Олимпийской хартией и Уставом Олимпийского комитета России.