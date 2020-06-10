Красноярскэнергосбыт рекомендует передать показания электроэнергии и внести платеж до изменения тарифов

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Министерство тарифной политики Красноярского края с 1 июля 2020 года изменило стоимость электроэнергии для населения и приравненных к нему потребителей. В августе 2020 года жители региона получат квитанции, рассчитанные с учетом новых тарифов.

С 1 июля 2020 года действуют следующие одноставочные тарифы:

Категория населения Единица измерения В пределах социальной нормы Сверх социальной нормы Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками руб./кВт*ч 1,90 3,05 Население, проживающее в сельских населенных пунктах руб./кВт*ч 1,90 3,05 Для остальных категорий населения и приравненных к нему категорий потребителей руб./кВт*ч 2,71 4,35

Изменения коснулись всех категорий тарифов, в том числе дифференцированных по двум или трем зонам суток.

Подробно ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» в разделе «Тарифы».

Красноярскэнергосбыт рекомендует клиентам своевременно передавать показания и вносить плату за электроэнергию.

Справка:

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. В Группу РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, инжиниринговые организации, а также энергосбытовые компании. Энергосбытовые активы Группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, в Чувашской Республике, Красноярском крае и Рязанской области. Все 4 сбытовые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, обслуживающими более 3 млн бытовых абонентов и свыше 100 тыс. юридических лиц.

ПАО «Красноярскэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Красноярского края. Компания осуществляет сбыт электроэнергии, оказывает услуги по энергоаудиту, контролю и ремонту приборов учета электроэнергии, агентским договорам.

Красноярскэнергосбыт входит в структуру АО «ЭСК «РусГидро» (51,75% ДЗО ПАО «РусГидро») и является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в регионе с долей рынка в 34,6%.

Компания обслуживает более 1 млн физических и более 32 тыс. юридических лиц.

Контактная информация:

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Оксана Коробейникова

Руководитель группы PR

Тел.: +7-953-585-48-17

pr@kes.esc-rushydro.ru