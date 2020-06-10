Органист Красноярской филармонии Андрей Бардин приглашён к участию в престижном онлайн-фестивале

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10 июня 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Государственная филармония Кузбасса пригласила лауреата международных конкурсов, органиста Красноярской краевой филармонии Андрея Бардина принять участие в Международном органном онлайн-фестивале «Века и пространства».

Открытие музыкального форума будет транслироваться в прямом эфире из Малого зала Кемеровской филармонии 15 июня 2020 года с 18:00. Участвуют в фестивале только лауреаты международных и всероссийских конкурсов. В их числе также: Дмитрий Ушаков, Наталья Багинская, Тарас Багинец, Елизавета Панченко, заслуженный артист России профессор Даниэль Зарецкий, Константин Волостнов, Марина Вяйзя, Екатерина Маришкина и титулярные органисты Мансур Юсупов из Калининграда и Людмила Мацюра из Испании.

Кемеровскую филармонию с Красноярской объединяет давняя дружба. В 2019 году, например, Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса по приглашению красноярцев принимал участие в первом Фестивале симфонических оркестров Сибири http://musicofsiberia.ru.

«Я с удовольствием принял приглашение кемеровских коллег и отправил на онлайн-фестиваль запись одной из самых популярных своих программ «Музыка кино». Надеюсь, она понравится слушателям», – сказал Андрей Бардин.

Известно, что откроет серию фестивальных концертов лауреат международного конкурса органистка Государственной филармонии Кузбасса Елена Шевченко. Органный марафон продлится ориентировочно до 19 июня, а возможно, и дольше. В настоящее время филармония Кузбасса ведёт переговоры с другими органистами России и зарубежья.

В дни фестиваля можно будет посмотреть трансляции концертов из Томска, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска, Кафедрального собора в Калининграде, Большого зала Санкт-Петербургской филармонии и зала имени Глазунова Санкт-Петербургской консерватории, концертного зала Академической Капеллы, собора св. Марии, католического собора Матери Божией Лурдской, Большого зала Московской консерватории и из собора в Алькала де Энарес (Мадрид).

Музыканты-органисты со всего мира будут представлять слушателям разнообразные концертные онлайн-программы, охватывающие репертуар от эпохи барокко до наших дней.

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Пресс-служба Красноярской краевой филармонии

Дополнительная информация по тел. 89029901819 (Вера Кириченко)