ОНФ в Красноярском крае организовал экскурсию по несанкционированным свалкам

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10 июня 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Региональное отделение ОНФ в Красноярском крае будет организовывать экскурсии по несанкционированным свалкам региона. Одну из них на днях для журналистов в Берёзовском районе провела Марина Якубенко - модератор площадки ОНФ «Экология» в Красноярском крае. Участники мероприятия посетили наиболее проблемные и замусоренные территории района: действующий серый полигон, одну из крупнейших свалок на территории посёлка Зыково, а также свалку, организованную дачниками и жителями частного сектора поселка Маганск.

«Таким образом мы хотим в очередной раз привлечь внимание к захламлённости городских и пригородных территорий. Уже полтора года в Красноярском крае действует «мусорная реформа», согласно которой ликвидацией свалок должен заниматься региональный оператор за счёт средств собственников земли, на которой они расположены. К сожалению, мы до сих пор наблюдаем плачевную ситуацию в вопросе ликвидации несанкционированных свалок, кроме того, они продолжают разрастаться, появляются новые по вине самих граждан, которые безответственно выкидывают мусор в лесных массивах и полях», - рассказала Якубенко.

Отметим, что с 1 января 2019 года только региональный оператор уполномочен заниматься вывозом и утилизацией накопленных отходов, самостоятельный вывоз мусора не освобождает граждан от оплаты денежных средств за услугу и является нарушением природоохранного законодательства.

После снятия режима самоизоляции принять участие в экскурсии сможет любой желающий. Кроме того, в планах активистов ОНФ проводить такие экскурсии в рамках уроков экологического воспитания школьникам. Для детей они станут хорошей прививкой от надругательства над природой, чтобы молодое поколение не пошло по стопам взрослых.