Смешные мемы про коронавирус. Посткарантинный выпуск

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10 июня 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: DailyStorm

Самоизоляция почти закончилась, а пользователи сети не могут перестать шутить о трудностях карантина и выхода из него. Самые смешные мемы – в нашей подборке.