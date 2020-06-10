Смешные мемы про коронавирус. Посткарантинный выпуск

Самоизоляция почти закончилась, а пользователи сети не могут перестать шутить о трудностях карантина и выхода из него. Самые смешные мемы – в нашей подборке.
Аргументы Недели → Общество 13+
10 июня 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]
Самоизоляция почти закончилась, а пользователи сети не могут перестать шутить о трудностях карантина и выхода из него. Самые смешные мемы – в нашей подборке.
Юля Инамора
Елена Середа
Ульяна Меньшикова
Виктор Мартынюк
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