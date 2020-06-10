Красноярский край примет участие в проекте «Билет в будущее»

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

Фото: соцсети

Соответствующее соглашение подписано с оператором проекта, Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 2018 года.

За два года в проекте по ранней профессиональной ориентации приняли участие более миллиона школьников. Они прошли онлайн-диагностику для выявления профессиональных предпочтений, погрузились в профессию и пообщались с лучшими представителями компетенций на мероприятиях различного формата, получили индивидуальные рекомендации по построению траектории обучения.

В 2018 году свой билет в будущее получили школьники из 41 региона. В этом году к проекту присоединились уже 74 субъекта России. На местах отмечают важность системной профориентационной работы.

«Красноярский край второй год реализует проект «Билет

в будущее». Участие в проекте позволило нам найти работающие механизмы и инструменты обновления содержания дополнительного образования детей, системного взаимодействия образовательных организаций общего, дополнительного и профессионального образования, по-другому взглянуть на работу по профориентации школьников в крае.

Возможности проекта «Билет в будущее» позволяют школьнику не только знакомиться и пробовать себя в широком спектре актуальных профессий, но и осознанно выбирать направления своего развития, наращивать свой потенциал в соответствие с выбранными профессиональными компетенциями.

Если молодые люди смогут найти точку приложения своих сил, найдут дело, которое научатся делать хорошо, это будет приносить им удовлетворение и радость, и труд этот будет востребован

на профессиональном рынке, они смогут внести существенный вклад, свой вклад в развитие экономики региона, страны», - подчеркнул министр образования Красноярского края Светлана Ивановна Маковская.

В июле начнет работу обновленный сайт проекта «Билета в будущее», где можно будет проверить свои знания мира профессий путем интерактивного тестирования, получить информацию о самых востребованных компетенциях из разных сфер, познакомиться с картой профессий и пройти онлайн-курсы для детей и родителей. Профориентационные мероприятия начнутся в середине лета, причем часть из них пройдет в онлайн-формате. Сейчас в регионах формируется перечень площадок, на которых школьники смогут пройти второй этап проекта – погружение в профессию.

«Проект с каждым циклом становится все масштабнее. В прошлом году к нам присоединились 63 региона, в этом – уже 74. Более полумиллиона школьников из всех уголков России прошли тестирование на платформе проекта и более 200 тыс. получили возможность потрогать профессии руками во время практических мероприятий. Мы очень благодарны нашим постоянным партнерам за хорошую работу и уверены, что главная причина такого участия – в том, что вместе с “Билетом в будущее” ребята из разных краев и областей осознанно выбирают профессии, которые очень нужны их малой родине», - сообщила директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова.

Многочисленные исследования показывают: проблема выбора профессии для современных подростков – одна из самых актуальных. Проект «Билет в будущее» учит выбирать. Именно поэтому число его участников растет. В этом году зарегистрировать свои кабинеты на платформе смогут и школьники, и их родители. Взрослым в новых экономических реалиях тоже приходится думать о смене профессиональной деятельности. Электронный ресурс проекта можно будет использовать как постоянную площадку для получения актуальной информации о разных компетенциях, определения собственных предпочтений и погружения в реальную практическую деятельность.