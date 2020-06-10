Летальность от COVID-19 в Москве ниже, чем в мире

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тысяч тяжелобольных, сообщил журналистам в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях. Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа", - сказал Сергей Собянин.

Он уточнил, что в Москве каждый тяжелобольной был обеспечен системой искусственной вентиляции легких, реанимацией.

"У нас не было ни одного дня, когда был бы дефицит коек в реанимации. Более того, мы на подготовительных, еще на первичных этапах амбулаторной помощи исключили огромное количество людей, оказав им помощь, и они не дошли до тяжелого состояния", - сказал мэр.

По словам Сергея Собянина на сегодняшний день в Москве задействована только четвертая часть коечного фонда, развернутого ранее для больных коронавирусом.

«Госпитальная сеть, которую мы создали вместе с министерством здравоохранения, федеральными и частными клиниками, составляла около 40 тыс. коек. Это одна из самых мощнейших в мире систем. Так вот на сегодняшний день мы задействуем только четвертую часть от этой системы, и загрузка коечного фонда ежедневно практически уменьшается. Мы госпитализируем значительно меньше, чем выписываем», - сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что часть федеральных и городских клиник уже переводится в обычный режим работы.

Количество выявляемых за день случаев коронавируса в столице уменьшилось в три-четыре раза от пиковых значений. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщил первый заместитель председателя Координационного совета, мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что ежедневное выявление коронавируса в столице уменьшилось в три-четыре раза от пиковых значений.

По его словам, в столице распространение инфекции проходило довольно сглажено. Он подчеркнул, что смертность в Москве меньше, чем во многих других городах мира.

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким тех, кто умер от болезни, вызванной заражением коронавирусом. Мэр добавил, что в июне смертность будет в разы ниже и эпидемия пошла на убыль.

Как отметили в столичном департаменте здравоохранения, в Москве все время пандемии медицинская, в том числе стационарная, помощь оказывалась в полном объеме, ни одному жителю с показаниями для госпитализации в ней отказано не было, а в больницах всегда были свободные койки для пациентов с подозрением на коронавирус. Ни разу реанимационный коечный фонд не был задействован более чем на две трети.