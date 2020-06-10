Самый свирепый тафгай эпохи: «Я плакал как ребенок, когда увидел фильм о жестокости, с которой человечество относится к животным»

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10 июня 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sports.ru

Фото: соцсети

Жорж Ларак – один из лучших бойцов в истории НХЛ. Свирепый, неуязвимый, практически непобедимый. Любил поесть мясо, пока однажды его взгляды не перевернулись с ног на голову.

Это случилось в 2010 году. Жорж пришел в гости к своей подруге и заметил, что диван обтянут только тканью. В ответ на его недоумение девушка дала ему диск с фильмом «Земляне». И документалка заставила канадца глубоко задуматься. Спортсмен так сильно впечатлился, что стал самым настоящим веганом. Вообще отказался от продуктов животного происхождения. Более того, начал защищать права животных.

Вскоре Лараку предложили примкнуть к «зеленым» активистам. Жорж согласился: «Если я смог убедить хотя бы одного человека относиться лучше к окружающей среде, это стоило того».

Увы, всего через пару месяцев Ларака обвинили в мошенничестве. Бизнес-партнер Жоржа, с которым тот занимался дистрибуцией искусственного льда, заявил, что Ларак якобы присвоил себе часть денег компании. Политическая карьера спортсмена-вегана на этом закончилась. Через несколько лет Жоржа признали невиновным. Сейчас Ларак сосредоточился на производстве продуктов для здорового питания и вкладывает все свои силы в развитие веганского ресторана.