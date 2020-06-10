Синоптики сообщили, какая погода ожидается на выходные в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

pexels.com

Синоптики сообщили, какая погода ожидается на праздничные выходные в Москве. Россияне отдыхают с пятницы, 12 июня, по воскресенье, 14 июня, включительно. Три дня. Погода начнет меняться в пятницу.

В четверг, 11 июня, в столице еще сохранится жаркая погода. Похолодание в столичный регион принесет холодный атмосферный фронт. В пятницу, 12 июня, в первой половине дня воздух прогреется до +27 градусов, и его охладят сильные дожди.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что во время ливня прогремят грозы.

По прогнозу синоптика, в пятницу будет происходить «адвекция холодного воздуха», и в результате на следующий день, в субботу, температура станет значительно ниже.

Ночная температура в ночь на субботу составит +14…+16 градусов. 13 июня днем станет немного темплее - до +20 градусов. Такая температура воздуха сохранится и в воскресенье, 14 июня.

Температура в воскресенье и понедельник будет хоть и прохладной, как ощущают многие люди, это очень комфортно для отдыха. Воскресенье ожидается солнечным.

12 июня - праздник День России. Это выходной день.