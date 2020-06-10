Столичным врачам удалось спасти десятки тысяч пациентов с COVID-19

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10 июня 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Собянин. Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах работы столичных врачей во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, спасти удалось десятки тысяч заразившихся, 65 тысяч из которых – тяжелобольные.

«В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях. Многие из них были в реанимации. Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа», - заявил градоначальник.

Собянин отметил, что в столичных больницах каждый пациент с тяжелой формой коронавирусной инфекции был обеспечен реанимацией и аппаратом ИВЛ. Кроме того, в городе ни разу не был зафиксирован дефицит больничных коек. Он добавил, что врачи сумели на первичных этапах диагностики и лечения инфекции оказать помощь огромному количеству заболевших и не допустить их перехода в состояние тяжелобольных.