Военкоры обсудили протесты в США

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10 июня 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Протесты в Миннеаполисе, США. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Liu Jie

В рамках нового проекта RT «Военкоры» вышел очередной выпуск, основная тема которого – протесты в Соединенных Штатах, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Известные журналисты, среди которых Оксана Бойко, Евгений Попов, Роман Бабаян, Станислав Натанзон и Кирилл Романовский делятся своими мнениями о происходящем в Америке и пытаются понять, является ли происходящее поиском справедливости или предвыборной акцией. Военкоры обсуждают популярные предположения и делятся личным опытом.

Выпуск «Протесты в США» стал вторым в проекте. Первую серию назвали «Забытые герои».