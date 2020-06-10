Что стоит за конфликтом на границе Индии и Китая

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10 июня 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: Известия

Фото: соцсети

В течение мая на границе двух ядерных держав - Индии и Китая - происходили стычки между военными. В прошедшие выходные стороны сели за стол переговоров.

Общая граница двух стран изменилась в ходе короткой войны Индии и Китая в 1962 году. Около четырехсот военнослужащих с обеих сторон стали участниками массовой драки 5 мая этого года на одном из участков в Восточном Ладакхе. Позже на линии контроля произошло еще несколько подобных инцидентов. Известно, что огнестрельное оружие стороны противостояния не применяли.

Ни одна из стран официально так и не объяснила причины настоящего конфликта, но весь май Индия и Китай стягивали к границе дополнительные войска и технику. Дональд Трамп, воспользовавшись ситуацией, предложил Дели посреднические услуги, но индийская сторона дала понять, что в этом не нуждается. 6 июня состоялись переговоры военных делегаций Индии и Китая. Встреча продолжалась порядка семи часов, но ее единственным итогом стала размытая формулировка о договоренности продолжать общение по военным и дипломатическим каналам для решения противоречия.

«То, что произошло на границе, надо рассматривать в общем контексте стратегического поведения Китая в мире, включая его действия в Южно-Китайском море, в районе Тайваня и так далее. Это также явный сигнал индийцам не сближаться излишне с США и не становиться частью глобального антикитайского фронта», — отметил глава центра стратегических исследований United Service Institution of India Бал Кришан Шарма.

Известно, что в 2017 году две ядерные державы оказались на пороге серьезного вооруженного противостояния в районе плато Доклам, погасить которое удалось лишь спустя 70 дней с помощью 13 раундов переговоров военных и дипломатов.

В нынешнем году Индия пересмотрела правила иностранных инвестиций в свою экономику, объявив, что «любая страна, которая разделяет с ней сухопутную границу», может вкладывать деньги в ее компании только с одобрения властей. В Поднебесной это восприняли однозначно как антикитайский жест. В самом начале июня Индия подписала с Австралией соглашение о взаимном использовании военных баз, что, по мнению многих экспертов, было предпринято с целью сбалансировать растущий экономический и военный вес Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Эксперт-индолог ИМЭМО Алексей Куприянов считает, что серьезное противостояние между странами едва ли возможно:

«Ни индийцам, ни китайцам не нужен никакой конфликт — любая война отбросит их на десятилетия назад. Повторения 1962 года не будет. Это возможно теоретически только, если Индия однозначно перейдет в американский лагерь, чего премьер Моди явно делать не хочет».