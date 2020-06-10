Эксперт сообщил, что пандемия коронавируса не должна сказаться на клубнике

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10 июня 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин заявил, что пандемия коронавируса не должна сказаться на клубнике, отметив, что до сбора ягод в столичном регионе ещё 10 дней.

«Режим самоизоляции снят, и работники могут спокойно передвигаться по территории. У нас в прошлом году до 3 тысяч москвичей работало на полях. И в этом году будет так же. Ну, в масках, но что теперь сделаешь?», - отметил он.

Эксперт также добавил, что в этом году позже обычного появятся ягоды. По словам специалиста, качество ягод зависит еще от технологии производства.