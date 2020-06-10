Выборы губернатора Краснодарского края назначены на 13 сентября

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10 июня 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 39-й внеочередной сессии кубанского парламента парламентарии приняли постановление Законодательного Собрания Краснодарского края «О назначении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края».



Предваряя обсуждение, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что внеочередной характер сессии был предопределен требованиями федерального и краевого законодательства. Он напомнил, что решение о назначении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края должно быть принято Законодательным Собранием не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.



По словам председателя комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрея Горбаня, документ был подготовлен в соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 3 статьи 32 Устава Краснодарского края и частью 2 статьи 5 Закона Краснодарского края «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края».



Депутаты назначили выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края на осенний единый день голосования – 13 сентября 2020 года.



- Законодательство нас обязывает назначить дату выборов в период с 4 по 14 июня, а сегодня 10 июня. Таким образом, принимая решение о назначении выборов на 13 сентября текущего года, мы укладываемся в предусмотренный законом интервал. Затем даётся пятидневный срок на опубликование этого решения. После официального опубликования принятого постановления стартует избирательная кампания. Сегодня мы приняли важное решение. Губернатор избирается один раз в пять лет. И через три месяца у жителей Кубани будет возможность решить, кто именно возглавит край на предстоящий период, – прокомментировал принятый документ Юрий Бурлачко.