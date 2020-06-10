Депутаты ЗСК объединили четыре закона о недропользовании в один

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10 июня 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ходе внеочередной сессии ЗСК депутаты рассмотрели и приняли краевой закон «О регулировании отдельных отношений в сфере недропользования на территории Краснодарского края».



Документ представил председатель профильного комитета ЗСК Александр Джеус. По его словам, законопроект разработан в целях систематизации нормативных правовых актов в сфере недропользования на территории Краснодарского края. Также при разработке документа учтены положения Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах». — Профильным комитетом проведена большая работа по систематизации краевого законодательства в этой сфере. Четыре закона объединены в один, и это должно в значительной степени упростить деятельность многих кубанских предприятий и организаций, облегчить им доступ и возможности использования общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод. Будем надеяться, что это станет дополнительным стимулом роста производства в отдельных сферах экономики края, – подчеркнул руководитель краевого парламента Юрий Бурлачко.