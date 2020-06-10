Аномальную жару в России сменит «арктическое вторжение»

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10 июня 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фобос

фото: человек в маске загорает на пляже, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Специалисты центра «Фобос» сообщили, что после жаркой погоды россиян ожидает «арктическое вторжение». По данным синоптиков, с Северного Ледовитого океана ожидается приход холодного фронта.

«Вторжение холодного фронта ознаменует начало нового погодного тренда. Ещё накануне южные потоки через всю Русскую равнину несли к побережью Белого моря воздушные массы из субтропиков, но сегодня ветер в атмосфере начнёт разворачиваться на северные румбы. Поток холода будет пробиваться всё дальше вглубь континента. И к выходным вне зоны арктического вторжения останется лишь крайний юг страны», - говорится на сайте метеоновостей.

Эксперты отменили, что в субботу в Центральной части и на Северо-Западе РФ температура воздуха не поднимется выше 20 градусов тепла. При этом не исключается возвращение ливней, грозы и шквалистого ветра, пояснили они.

Синоптики отметили, что с начала недели температурный режим значительно выше климатической нормы.