Аномальную жару в России сменит «арктическое вторжение»

Специалисты центра «Фобос» сообщили, что после жаркой погоды россиян ожидает «арктическое вторжение». По данным синоптиков, с Северного Ледовитого океана ожидается приход холодного фронта.
«Вторжение холодного фронта ознаменует начало нового погодного тренда. Ещё накануне южные потоки через всю Русскую равнину несли к побережью Белого моря воздушные массы из субтропиков, но сегодня ветер в атмосфере начнёт разворачиваться на северные румбы. Поток холода будет пробиваться всё дальше вглубь континента. И к выходным вне зоны арктического вторжения останется лишь крайний юг страны», - говорится на сайте метеоновостей.
Эксперты отменили, что в субботу в Центральной части и на Северо-Западе РФ температура воздуха не поднимется выше 20 градусов тепла. При этом не исключается возвращение ливней, грозы и шквалистого ветра, пояснили они.
Синоптики отметили, что с начала недели температурный режим значительно выше климатической нормы.