В Азербайджане COVID–19 бьет рекорды

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: Известия

Фото: соцсети

Прошедшие выходные, в связи с ужесточением карантинных мер, жители крупнейших азербайджанских городов провели взаперти. Им запретили выходить из дома даже в магазин и гулять с собакой. Причиной стало резкое ухудшение эпидемиологической ситуации.

Закрылись все магазины, аптеки и банки. За нарушение карантина должностным и юридическим лицам пригрозили административным арестом. Введение подобных ограничений предполагается и в следующие выходные.

Карантинные меры в Азербайджане до начала июня были и без того довольно жесткие: закрыли бульвары, парки, рестораны и кафе, все торговые объекты, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Прекратило работу бакинское метро. Главной причиной ухудшения эпидемиологической обстановки власти считают массовые поминальные церемонии. В них принимает участие много пожилых людей. Дистанцию они, как правило, не соблюдают и средствами индивидуальной защиты пренебрегают.

В мае фиксировалось по 30–60 зараженных коронавирусом в день, в начале июня начали выявлять по 200 и более инфицированных. 7 июня за сутки COVID–19 нашли у 379 человек.

«Картина последних дней, честно говоря, удручает. В последние 2–3 дня число инфицированных превышает число выздоровевших. Если данная динамика резко возрастет, мы будем вынуждены ужесточить режим. В отношении нарушителей порядка примем более строгие меры наказания, чтобы держать ситуацию под контролем», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Врач-пульмонолог Джейхун Исмайылзаде сообщает:

«Врачам, контактирующим с инфицированными, запрещено встречаться с родными и близкими, пользоваться транспортом. Мы живем в отелях, привозит и увозит нас сервисный автобус. Я уже месяц не видел сына. Хотел бы оказаться на месте тех, кто жалуется на домашнюю скуку».

Эксперты отмечают, что азербайджанское общество период изоляции переживает достаточно тяжело, и происходящее отражается на социально-политической стабильности.

«Рейтинги власти падают. Чтобы их подкорректировать, проводятся чистки госаппарата. Во время карантина должностей лишились несколько глав районов, регионов, которые обросли коррупционными связями. Не уверен, что это поможет. Вероятно, осенью в стране пройдут протестные акции. Думаю, это будут самые масштабные выступления за последние годы», - считает кавказовед Нурлан Гасымов.