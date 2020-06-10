Привет из 90-х: московских таксистов увозили в лес и избивали до полусмерти

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10 июня 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: Известия

Фото: соцсети

На Комсомольской площади в Москве сотрудниками ГУ МВД России на транспорте задержана преступная группировка, костяк которой составляют выходцы из Северного Кавказа. Преступники собирали «дань» с таксистов, работающих в районе «площади трех вокзалов».

Подробности сообщил начальник оперативно-розыскного управления ГУТ МВД России Павел Тараскин:

«Поступали сигналы, что на территории Казанского вокзала города Москвы выходцы из Северо-Кавказского региона обложили «данью» лиц, осуществляющих таксомоторную деятельность. В адрес таксистов были угрозы — от причинения тяжких телесных повреждений до уничтожения принадлежащего имущества».

По информации правоохранительных органов, большинство пострадавших зарабатывали извозом легально.

«К новичку, ожидавшему клиента на одной из парковок у Казанского вокзала, подходили люди и объясняли, что за работу на точке нужно платить. Тех, кто отказывался, — вывозили в лес. Кому-то над головой выстрелить могли для устрашения, кого-то уколоть ножом, а кого-то — избить до полусмерти», — рассказал представитель Главного управления уголовного розыска МВД.

Отмечается, что все преступники находятся в хорошей физической форме.

«Размер «дани» зависел от места, где потерпевший осуществлял свою трудовую деятельность, то есть, условно говоря, злоумышленники поделили территорию вокзала на несколько зон, от 7 тыс. до 15 тыс. рублей. Иногда они требовали разовую выплату в размере 30 тыс. рублей за так называемый входной билет, то есть за право начать свою деятельность на подконтрольной им территории», — рассказал Павел Тараскин.

По его словам, сбором денег занимались назначенные из числа таксистов «старшие». Они направляли суммы рэкетирам посредством банковского перевода. Счета при этом были оформлены на подставных лиц. «Старшие» также вели контроль числа работающих у вокзала таксистов, за что получали свой процент от собираемых денег.

«В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты предметы, конструктивно схожие с автоматической винтовкой «Сайга» и обрезом охотничьего ружья, которые в настоящее время направлены на экспертизу. Также обнаружены два травматических пистолета, нож, более 500 патронов для мелкокалиберной винтовки», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ.

Эксперты обращают внимание на то, что в последнее время случаи рэкета участились. Так, на днях СМИ сообщали, что в Иркутске следователи СКР привлекли к ответственности мужчину, который похитил знакомого коммерсанта и удерживал его прикованным к батарее. Потерпевшего избивали, требуя передать сообщникам обвиняемого партию медицинских масок, которую бизнесмен собирался отправить в Ивановскую область.

Источник: Известия