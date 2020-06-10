В ГИБДД рассказали о новом методе проверки водителей на трезвость

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: проверка цифрового пропуска, Михаил Фррлов/globallookpress.com

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майор полиции Александр Быков сообщил, что проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе направлен в Общественную палату РФ.

«Мы, когда будем проводить проверку, фактически сразу в течение нескольких секунд поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя содержится алкоголь или нет. Если есть, тогда мы попросим водителя пройти уже полную процедуру освидетельствования», - пояснил он, отметив, что новое техническое средство не является алкотестером, но поможет ускорить процедуру.

Быков добавил, что проверка будет осуществляться на дорогах, где возможно пустить движение в одну полосу: «В короткий промежуток времени, 20-30 минут, весь поток, 100% водителей, будут проверены». По его словам, это позволит донести до автовладельцев информацию о том, что они могут быть проверены на употребление алкоголя в любом месте.

«Если у нас будет доступ к медпоказаниям, то эти справки [после окончания срока лишения прав], которые выдаются на сегодняшний день, они будут иметь совершенно другой вес», - высказал он интервью радиостанции «Комсомольская правда».