Лето: устройте своему ребенку настоящие каникулы

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели», Екатерина Еланская ]

Фото: соцсети

Сегодня хочу поговорить о летнем отдыхе наших детей. И, конечно, о вариантах его проведения. Как говорили на одном застолье в Тбилиси, на котором я имела счастье быть – «Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!»

Екатерина Еланская

Это я к тому, что летние занятия с детишками надо соотносить со своими возможностями. Особенно сейчас, когда коварный «товарищ с Востока» по имени COVID-19, вроде как, начинает отступать, и жизнь в стране налаживается, необходимо, тем не менее, быть очень аккуратными в плане санитарии и соблюдения рекомендаций врачей.

Ученики и их родители еще долго будут вспоминать дистанционное обучение, на котором они находились в последней четверти 2020. Кто-то с восторгом, а кто и с ужасом. Что стоит, например, дистанционные занятия по физкультуре? Сама была свидетелем того, как мальчик-пятиклассник, под чутким руководством физкультурника занимался бегом и прыжками с места в двенадцатиметровой комнате. Лицо физкультурника на экране ноутбука, мальчик бегает вокруг поставленной посредине комнаты кровати. Как сказал бы товарищ Гоцман, в исполнении Машкова, в фильме «Ликвидация» - «Ша! Картина маслом!»

И вот, - каникулы! Которые у многих, по понятным причинам, начались раньше традиционного срока. Родители уверяют друг друга, что наконец-то, наконец-то они отдохнут от абсурда дистанционного обучения, от невыносимости бытия, на протяжении долгих недель самоизоляции, в замкнутом пространстве квартиры вместе с детьми. Бытие было у многих невыносимым. Скажем прямо, - очень непростым.

На фоне этого, очень раздражали наши «звёзды», которые с «экранов телевизора» хором говорили о том, что самоизоляция - это возможность побыть с родными и близкими, восстановить семейные ценности. Хорошо им восстанавливать семейные ценности в коттеджах в несколько сот квадратных метров, на участке в несколько гектар, с личными садовниками и домработницами. Попробовали бы они эти ценности просто и легко сохранить на 50 квадратных метрах, на которых живут три поколения семьи где-нибудь в Медведково.

Страшный вирус отступает, солнышко светит ярко. Пришло лето. И большинство мам и пап задаются вопросом: чем занять своего ребенка, как проводить летние дни интересно, насыщенно и, главное, полезно? Пока детки закачивают в смартфоны и планшеты очередную игрушку, родители в поиске нормального, а в условиях снятия ограничений, вдруг ставшего «альтернативным», отдыха.

Формула счастливого лета очень проста - «Велосипед-озеро-собака». Конечно, эту формулу можно адаптировать под каждую конкретную семью, но смысл один. Движение, отдых, положительные эмоции.

Лето проводите в городе? Отлично! Масса возможностей есть и в мегаполисе. Главное, что надо помнить, - каждый день должен приносить новые знания или навыки. Это не школьный процесс, нет, - это круче! Это родительский опыт, предаваемый через любовь.

Катаемся на велосипедах или самокатах, на лошадках и пони. Устраиваем вылазки в городские парки. Не просто проводим пикник с газировкой и картошкой «фри», а рассказываем детям о растениях и жизни насекомых. Почитайте немного краеведов, расскажите о районе города, где вы живёте. Дети должны понимать, что есть «память места», знать, чем известен их район или улица.

Организуйте поездку в пригород или в ближайший город. Подумайте и представьте, что будет интересно детям. Это могут быть места, связанные с достижениями человека, старинные парки, красивые курганы, пещеры, водоёмы. Предварительно «вооружившись» некоторыми знаниями о выбранном объекте, расскажите детям то, что не даст школьная программа. Уверена, вы сделает отдых действительно интересным для них.

И, конечно, вода! Лето, солнце и вода – наши лучшие друзья!

Если этим летом не получается поездка на море, старайтесь как можно чаще выезжать на речку или озеро. Конечно, туда, где разрешено купание. Нет такой возможности – тогда бассейн, хотя бы два раза в неделю. Без сомнения, настроения и, главное, здоровья, вашему ребёнку это здорово прибавит.

Любой педагог скажет, что летом необходимо чередовать отдых с процессом обучения. Ребёнок, на то и ребёнок, - он должен постоянно получать новые знания, информацию. Только в школе это обязательно-принудительная программа, а летом с родителями – это увлекательные занятия.

Читаем. Школа дает всем ученикам рекомендованную программу по чтению на каникулах. Вполне себе интересная и увлекательная литература. Рассказывайте о книгах с воодушевлением, ведь многие из них того стоят! Многие из вас сами читали эти книжки, в большинстве это «нетленка» детской литературы. Уверена, ребёнок после правильных слов, сказанных родителем о книге, обязательно прочтёт её!

Смотрим фильмы. Не всякий мусор, который забивают наши головы развлекательные каналы, а именно хорошие семейные фильмы. Организуйте просмотр такого кино вместе с детьми. Для более интересного начала «киносеанса» можно устроить жеребьёвку, какой фильм смотреть. Это могут быть как старая добрая советская киноклассика: «Дети капитана Гранта», «Золушка», «Приключения электроника», «Буратино», «Красная шапочка», так и современные киношедевры – «Золотой компас», «Джуманджи», «Жизнь Пи». Важно, чтобы фильм нёс позитивную жизненную идею. Дети должны учиться самостоятельности при принятии решений, уважать старшее поколение, быть милосердными. После просмотра можно провести совместное обсуждение увиденного: чем удивил, чем понравился или не понравился сюжет. Внимательно слушайте маленького зрителя, его мнение важно! Каждый ребёнок маленькая личность, задача родителей увидеть её.

Рисуем. Это так круто! Все дети любят рисовать. Карандашами, фломастерами, гуашью, акварелью. В альбомах, на обоях – неважно. Здесь важен не результат, а процесс. Творческий процесс. В качестве «стимулятора процесса» покажите ребёнку короткие видео на порталах крупнейших российских музеев. Сейчас каждый музей имеет на сайте видео-экскурсии по своим коллекциям. Эрмитаж, Пушкинский музей, Русский музей, Третьяковка – выбирайте и смотрите. Многих детишек очень вдохновляет. Сделайте процесс рисования вдохновляющим – выходите на улицу, создавайте «художественные композиции» мелками, совместными усилиями.

Играйте в настольные игры. Сегодня огромный выбор настольных игр. А в интернет-магазинах, найдётся, как говорит «Яндекс», - всё. Учимся делать фокусы, осваиваем простые методы шифрования текста, организуем «театр теней» дома. Одним словом, придумываем и экспериментируем.

Но без фанатизма. Помните, что невозможно спланировать каждую минуту детского летнего отдыха. Это не армейская служба и не работа в «Макдональдс», где принцип простой – не должно быть личного времени. У детишек должно оставаться время на «ничегонеделание». Такой отдых иногда бывает эффективнее активного. Поощряйте детское желание развлекать себя самостоятельно. Будьте рядом, помогайте и подсказывайте, хвалите детские инициативы и принимайте участие во всевозможных детских задумках. Помните, что любая детская игра становится в разы интереснее для ребёнка, если в ней участвуют мама и папа. Проводите больше времени с детьми, будьте дружной и любящей семьёй.

Общайтесь, смейтесь, учитесь. Хорошее настроение и оптимизм - ваши помощники. Уверена, такие каникулы ребёнок запомнит надолго.

Здоровья вам! Остальное всё приложится.