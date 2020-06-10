Аквалифтинг: все о процедуре

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10 июня 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пластический хирург клиники С.Н. Блохина «Frau Klinik» Олег БАДАК рассказал, что такое аквалифтинг и зачем он нужен.

Аквалифтинг – малоинвазивная, но наименее травматичная (по сравнению с классической липосакцией) новая технология. Эта операция направлена на формирование контуров области подбородка, шеи, щек и чаще всего подходит молодым пациентам, которые хотят избавиться от лишнего жира в нижней трети лица.

«Эту операцию нельзя назвать заменой классического SMAS-лифтинга, – говорит Бадак, – так как при аквалифтинг мы не перераспределяем СМАС и не удаляем избытки кожи. То есть аквалифтинг операция больше имиджевая, чем омолаживающая.

У этой операции есть множество плюсов, по сравнению с классической липосакцией или фейслифтингом: короткий реабилитационный период (7-10 дней), практически отсутствуют синяки и отеки, благодаря специфики технологии. Эта специфика заключается в самом процессе проведения операции: делается всего 2 маленьких прокола, в области подбородка и под мочкой уха. Именно в эти проколы вводится канюля, с помощью которых проводится диссекция мягких тканей от кожи и, далее, липосакция (забор жира).

Особенных противопоказаний к этой операции нет, кроме общих медицинских. Ограничения после аквалифтинга тоже стандартные: 2 недели без спорта, первые недели сон на спине, отказ от бани и сауны, а также солярия на полгода».





