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Председатель крымского парламента Константинов об экономике: корабль тонет, а на верхней палубе дамы в бриллиантах едят омаров

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Председатель крымского парламента Константинов об экономике: корабль тонет, а на верхней палубе дамы в бриллиантах едят омаров
кадр youtube-видео

В интервью «Крымским известиям» председатель Государственного совета Крыма, описывая нынешнюю ситуацию в экономике, сказал: «Мне это напоминает канву фильма «Титаник». Пробоина в трюме уже ширится, корабль тонет, а на верхней палубе дамы в бриллиантах едят омаров, звучит музыка». Кого конкретно под дамами в бриллиантах имел в виду господин КОНСТАНТИНОВ у него, к сожалению, не уточнили.

«Все смотрят телевизор, видят в нём довольно уверенно выступающую власть, которая анонсирует меры поддержки. Никто не задумывается, откуда на это берутся деньги?», - продолжал нагнетать трагизм председатель.

ГБ

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