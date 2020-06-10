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Председатель крымского парламента Константинов поставил США в пример России - про безработицу

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Председатель крымского парламента Константинов поставил США в пример России - про безработицу
Фото: соцсети

Социальную защищенность в Америке он привел в пример, в противоположность нам, где рабочего могут выбросить на обочину жизни.

«Все смотрят телевизор, видят в нём довольно уверенно выступающую власть, которая анонсирует меры поддержки. Никто не задумывается, откуда на это берутся деньги?»,  - спрашивает  Председатель крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ. 

И совершенно невозможными из уст патриота, которым  считается Владимир КОНСТАНТИНОВ, прозвучали слова, восхваляющие американскую действительность: «В США действует такая модель. Если американец увольняется, он в ту же секунду регистрируется на бирже труда. Автоматически. И ему тут же начисляется пособие по безработице. Он не выброшен на обочину жизни, защищён. Такова реакция в рыночной экономике. А у нас? Попробуйте получить пособие по безработице и узнаете, как мы не адаптированы к этой истории».  

 

ГБ

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