Депутат Мосгордумы: Снятие ограничений позитивно влияет на психологическое состояние горожан

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10 июня 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев считает, что снятие большинства ограничений Москвы благоприятно для москвичей с психологической точки зрения. Об этом парламентарий сообщил в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«По рекомендациям и по выводам врачей мы не только вышли на плато, но и в значительной степени преодолели самый сложный момент во всей этой ситуации. Поэтому снятие ограничений - это, безусловно, очень хорошо. Хорошо даже не потому, что бизнес начнет работать, хотя и это тоже очень важно. Но это хорошо с психологической точки зрения: ощущение, что ты можешь спокойной пойти на улицу, да, пусть в маске, пусть пока не все совершенно, но это уже абсолютно другая ситуация. Это возвращение людей к нормальной жизни», - сказал Андрей Медведев.

По его словам, несмотря на понимание людьми необходимости ограничительных мер, все все равно устали.

«Все - живые люди. Особенно те, кто в небольших квартирах долгое время находились вместе с детьми в ограниченном пространстве, это было особенно тяжело», - отметил депутат.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что ограничительные меры благоприятно сказались на результатах борьбы с COVID-19.

«Судя по тем результатам, которые мы видим, ограничительные меры были эффективны. Это, безусловно, не избавило нас от вируса как такового. Это не избавило нас от трагических ситуаций, когда люди умирали. Я, конечно, не понимаю тех, кто говорит, что не существует никакого вируса. Даже в моем ближайшем окружении есть случаи, когда люди умирали именно потому, что коронавирус их убил. Это такая история. Ввели карантинные меры и всем дискомфортно, очень тяжело, кто-то поругивает власть, кто-то в открытую ругает. Не ввели бы ограничительные меры, ругали бы за другое: как же можно было допустить распространение вируса. Не прими здесь меры, я думаю, мы имели бы другие результаты», - заключил Андрей Медведев.