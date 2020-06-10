Перечислены самые безопасные страны в мире

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10 июня 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Исландия, pixabay.com

Эксперты составили рейтинг самых безопасных стран в мире на основе глобального индекса миролюбия. Соответствующий доклад опубликовали специалисты аналитического центра «Институт экономики и мира».

Первую строчку, по мнению аналитиков, в очередной раз заняла Исландия, на втором месте расположилась Новая Зеландия, на третьем — Португалия, далее идут Австрия и Дания. Также в десятку лидеров вошли Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.

При этом Россия оказалась на 154 месте, говорится в исследовании. Она находится между Суданом и Центрально-Африканской Республикой.

Одной из проблем РФ в докладе называется «политическая нестабильность».

Самыми небезопасными эксперты назвали Ирак, Сирию и Афганистан. Всего в рейтинге 163 страны.

Ранее были названы самые опасные и безопасные страны для путешественников.