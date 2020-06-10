«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления»

Фразу, вынесенную в заголовок, приписывают русскому писателю Салтыкову–Щедрину (в оцифрованном наследии классика её нет). Она, как никакая другая, точно описывает свистопляску с зарубежными поездками, которую устроило наше государство с целью заполнить курорты Юга России, и это притом, что туристов на всероссийских здравницах никто не ждёт.

Глава Ростуризма Зарина Догузова:«Ни одного официального уведомления о том, что они (зарубежные партнеры – прим. «АН») готовы принимать российских туристов, нет». То есть то, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дважды говорил со своим коллегой Сергеем Лавровым о том, что Турция готова организовать чартерные рейсы для российских и немецких туристов,если даже регулярное авиасообщение не будет возобновлено, это так, ничего не значащее светское пати двух бездельников? Поэтому 15 июня немецкие туристы полетят в Анталию, а российские – нет. У нас своя цивилизация, и свои даты – 24.06., 01.06., 26.06. И вот только после этого, если будем себя хорошо вести, возможно…

Но есть и хорошие новости. Если вы прочитаете статью «Стой, кто летит? Предъявите пропуск», то вы узнаете, как уже сейчас, совершенно легально, регулярными международными рейсами можно попасть в Турцию.

Из очередного обзора туристических новостей так же вы узнаете: Почему Государственные услуги должны причинять боль? Почему Репер Птаха собирался отметить день рождения жены Ланы в Сочи, а «отметил» в аэропорту, почему у власти не получается «продать» Родину российским туристам и сколько у нас в стране здравниц.





