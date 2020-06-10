Пять видов краснокнижных рыб выпустили в реку Кубань

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10 июня 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В нашем регионе продолжаются мероприятия по сохранению и восстановлению генофонда рыб, занесенных в Красную книгу Краснодарского края. По поручению председателя Законодательного Собрания Юрия Бурлачко в этой работе совместно с краевым министерством природных ресурсов активно участвует профильный комитет ЗСК.



Нииже плотины Краснодарского гидроузла в реку Кубань было выпущено две тысячи триста крупных (от 0,4 до 3,5 кг) особей севрюги, белуги и русского осетра – традиционных обитателей Азово-Черноморского бассейна. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя профильного комитета ЗСК Андрей Булдин, заместитель министра природных ресурсов Олег Соленов, руководитель ГКУ КК «Кубаньбиоресурсы» Михаил Чебанов. После завершения мероприятия Андрей Булдин отметил, что комитет ЗСК во взаимодействии с профильным министерством продолжает последовательную работу в сфере защиты окружающей среды путем создания и совершенствования необходимой правовой базы для улучшения экологической ситуации в регионе, охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко ранее говорил, что такие мероприятия – хороший повод вспомнить о том, что природа требует к себе бережного и заботливого отношения, рациональное использование ресурсов – важнейшая задача. Центр сохранения генофонда осетровых рыб ГКУ КК «Кубаньбиоресурсы» краевого министерства природы – единственная организация, которая ежегодно выпускает в природные водоёмы Азово-Кубанского района выращенных разновозрастных особей всех пять видов осетровых рыб, занесённых в Красную книгу региона и полученных от уникального маточного стада учреждения в рамках краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства».