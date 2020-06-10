Сколько продуктовых наборов раздали южноуральцам

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10 июня 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото Олега Каргаполова

На базе Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени Яковлева развернулся сортировочный пункт по формированию продовольственных наборов для нуждающихся. С его работой ознакомились первый заместитель губернатора Ирина Гехт и супруга главы региона Ирина Текслер.

Помощь оказывается южноуральцам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Поддержкой многодетных семей и тех, кто потерял источник дохода и не имеет средств к существованию, занимается благотворительный фонд Русской медной компании. Для нуждающихся комплектуются продуктовые наборы с бакалеей, консервами и кондитерскими изделиями.

Акция действует уже больше месяца. Первая партия продовольствия состояла из 1350 коробок. Продуктовую помощь оказали почти 20 тысячам семей.

Волонтеры рассказали высокопоставленным гостям, что еженедельно формируют 4,7 тысячи продовольственных наборов, состоящих из 14 наименований. Вес одной коробки - восемь килограмм.

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, благодаря компании были охвачены семьи со взрослыми инвалидами.

- Это дети в возрасте 18-19 лет, которые формально уже не относятся к категории «дети-инвалиды». Очень многие мамы обращались, так как эти дети тоже нуждаются в поддержке и помощи, - объяснила Ирина Гехт.

Первая леди региона Ирина Гехт выразила слова благодарности организаторам и волонтерам. Она также подчеркнула, что наборы формируются из продуктов производителей области.

Данная программа работает в ряде муниципалитетов - Челябинске, Вишневогорске, Карабаше, Кыштыме, Долгодеревенском, Томинском, Варне, Карталах, Каслях, Межозерном, Фершампенуазе, Агаповском районе, Еткуле и Аргаяше.

- Мы продолжим поддерживать граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию из-за пандемии коронавируса. Многие трудоспособные граждане потеряли работу, чей-то ежемесячный доход сократился. Для них продуктовые наборы тоже станут подспорьем, - считает вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.