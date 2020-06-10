В Челябинске продолжается рекультивация свалки

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

В Челябинске продолжается рекультивация городской свалки. Губернатор Алексей Текслер отправился туда, чтобы лично оценить ход работ.

- Это место, где можно видеть все наши основные проблемы в Челябинске с точки зрения экологии, - считает глава региона.

Еще недавно это место считалось проблемным экологическим очагом. Дело в том, что только отсюда ежегодно в атмосферу попадало более 60 тысяч тонн вредных веществ.

- По свалке большая часть технических работ завершена. Это первый шаг по наведению экологического порядка в регионе, - подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, свалка была закрыта осенью 2018 года. Ее рекультивацию должны завершить к ноябрю следующего года. На данный момент территория почти полностью накрыта специальной геомембраной, отсыпана супесью, поэтому запах уже не расходится по городу. В следующем году здесь будет расти трава.

В ближайших планах - рекультивация свалок Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Троицка. Не исключено, что они будут включены в проект «Чистая страна».

По мнению губернатора, следующие два больших шага по наведению экологического порядка в регионе – это решение вопроса выбросов на ЧМК и ЧЭМК.

- Мы активно в этом направлении работаем. Те планы, которые сегодня у нас подписаны, согласованы, уже решают большую часть проблем, - заверил журналистов Алексей Текслер. - Для каждого из этих производств поставлены дополнительные задачи, для того чтобы мы перестали чувствовать выбросы.

Работа с предприятиями идет также в других промышленных городах. С ними заключаются соглашения по снижению объемов выбросов в атмосферу.

Еще одна важная задача - развитие экологичного транспорта. Областные власти работают с коммерческими предприятиями по этому вопросу.

- Вопросы экологии для региона, для Челябинска очень принципиальны. Мы будем требовать выполнения всех уже заключенных соглашений и всех дополнительных мероприятий, – обозначил позицию властей Алексей Текслер.