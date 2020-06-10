На Южном Урале потратят 1,9 млрд рублей на расселение «авариек»

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10 июня 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Фото из архива редакции

В этом году на ликвидацию аварийного жилья в регионе потратят 1,9 миллиарда рублей. Также область получила 454 миллиона рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом было заявлено на совещании губернатора Алексея Текслера с главами муниципалитетов и членами правительства.

- Расселение аварийного фонда - важная социальная тема. В рамках нацпроекта, который стартовал в прошлом году, мы планируем расселить аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года, - рассказал глава региона.

Речь идет о 188 тысяч кв. метров. Новоселами в свое время станут почти 10,5 тысячи человек. Власти поставили еще одну задачу – наиболее проблемные дома, признанные аварийными и после 2017 года, расселять в дополнение к намеченным планам.

Расселение должно завершиться к 2025 году. Однако Алексей Текслер потребовал сократить сроки - задачу необходимо выполнить к концу 2023 года. К слову, на Южном Урале последние несколько лет аварийный жилфонд расселяют опережающими темпами.

Власти целенаправленно ежегодно увеличивают объем финансирования на расселение аварийного жилья.

- Показатель федерального проекта в прошлом году перевыполнен, показатель текущего года уже достигнут, и мы движемся дальше, решая проблемы людей, - подчеркнул Алексей Текслер.

По решению губернатора работа будет продолжена. Область уже направила заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ с просьбой согласовать план ускоренной реализации программы переселения граждан из аварийного жилфонда и перенести средства с 2023-2024 годов на 2021-2022 годы. Это позволит завершить реализацию нацпроекта опережающим темпом.

Главы муниципалитетов должны инвестировать в строительную отрасль и строить дома для переселенцев, а также приобретать квартиры на первичном рынке. Это позволит поддержать строительную отрасль, которая пострадала из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Также губернатор призвал заняться вопросом содержания многоквартирных домов. По его мнению, если усилить эту работу, то количество жилья, признанного аварийным, сократится.

- При посещении проблемных домов я видел, что в некоторых случаях они становились такими не потому, что у них нарушался конструктив или из-за высокого износа приходили в негодность несущие конструкции. Дома становились непригодными к проживанию из-за ненадлежащего отношения к их содержанию, - поделился наблюдениями Алексей Текслер. - Прошу обратить особое внимание на недопустимость маргинализации домов, работать с жителями, с управляющими компаниям.