День памяти святого праведного Иоанна Русского

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9 июня 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня, 9 июня православные жители Кубани чтят память святого исповедника Иоанна Русского.

Святой исповедник Иоанн Русский родился в конце XVII века в Малороссии и воспитывался в благочестии и любви к Церкви Божией. По достижении зрелого возраста он был призван на воинскую службу простым солдатом и участвовал в русско-турецкой войне. Во время Прутского похода 1711 года Иоанн вместе с другими воинами был взят в плен татарами, которые продали его начальнику турецкой конницы. Тот привез русского пленника к себе на родину, в Малую Азию, в селение Прокопий (по-турецки Уркюп).

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