Женщина как товар, или Спасибо за деньги на подарок мулле

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

После того, как Рамзан Кадыров выделил для обедневших из-за карантинных ограничений женихов республики более 10 миллионов рублей на выкуп невест, многие задумались об этичности и необходимости этого мусульманского обряда.

Каждая семья жениха в Чечне получила по 50 тысяч рублей. Деньги нужны, чтобы провести обряд бракосочетания по мусульманским канонам и выплатить за невесту определенную сумму, установленную духовенством. После свадьбы деньги традиционно переходят к новоиспеченной супруге. Если девушка выходит замуж в первый раз, то получает 50 тысяч, если нет – на 20 тысяч меньше. Сейчас в Чечне отпраздновать знаменательное событие можно только в кругу близких родственников, на выкуп разрешается поехать лишь двум машинам.

В 19 веке калым за невесту выплачивали скотом и оружием, позже – скотом и деньгами. В наши дни в мусульманских республиках страны, по сути, мало что изменилось. Только теперь еще к калыму должен прилагаться ящик с чаем. Обязательно индийским. А еще кусковой сахар и мука.

Многие, чтобы сыграть свадьбу берут кредиты. Через несколько лет разводятся, а долги выплачивать еще долго. Эксперты отмечают, что из-за экономических трудностей на Кавказе все чаще происходит похищение невест. Если у юноши нет денег на свадьбу и калым, то он просто предупреждает невесту о том, что украдет ее, и они вместе исчезают. В некоторых случаях об этом даже заранее знают родственники. Подобное происходит в Дагестане, Ингушетии, Адыгее, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии.

Среди самих жителей Чечни единого мнения по поводу решения Рамзана Кадыров нет. Некоторые считают, что брать помощь от государства, чтобы отдать калым унизительно – какой муж из парня, у которого даже калыма нет? Кто-то, напротив, весьма благодарен и рад – все накопленные деньги были потрачены во время самоизоляции. А ведь помимо самого калыма, надо купить подарки мулле, отдать деньги за заключение брака и пр.

Есть и те, кто возмущен, что деньги дают только женихам. «Моей дочери надо купить свадебное платье, обувь, одежду на зиму и лето, а главное – подарки родителям жениха. Кто мне поможет?» - говорит мать одной из невест. По ее подсчетам, ей необходимо около 300 тысяч.

В то же время решение о выплатах заставило многих задуматься – а что это вообще за обряд такой – выкуп невесты? Ведь согласно уголовному кодексу, купля-продажа человека наказывается лишением свободы. «Сама суть обычая выкупа женщины формирует отношение к женщине как товару и собственности, на которую мужчина как собственник имеет полное право. Ни о каком равноправии говорить точно не будут, если с детства в головы заложили, что женщина-собственность», - считает правозащитник Алена Попова.