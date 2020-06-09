Психолог рассказал, что ребенок не сможет развиваться в однополой семье

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9 июня 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Детский психолог Ирина Попова рассказала, что ребенку будет трудно развиваться в семье, где у него однополые родители, так как он будет "проглатывать" их схему отношений. По словам специалиста, такой ребенок не имеет выбора, он еще не сформировался и не понимает, что для него приемлемо, а что — нет.

Такой ребенок будет ориентироваться на те отношения, которые он видит между своими родителями. Психолог считает, что он не сможет переработать подобный опыт и отделиться от него. Однополые отношения станут для него основой.