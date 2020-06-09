В Краснодарском крае прошёл краевой чемпионат по финансовой грамотности

Аргументы Недели → Общество

9 июня 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Он проходил с 15 по 18 мая 2020 года в дистанционном формате среди школьников под девизом «От планов к стратегии! От желаний к воплощению! От мечты до победы!». Семь команд-победителей муниципальных этапов Краснодара, Новороссийска и Апшеронского района в полном составе предстали на соревновании.

По итогам коммуникативных и финансовых боев определились два победителя. На основании Регламента чемпионата 1 место жюри присудило команде, у которой наибольшее количество баллов в финансовых боях. Капитанами обеих команд были девушки!

С честью выдержала марафон финансовых знаний и выиграла путевку в ВДЦ «Орленок» на заключительный этап Чемпионата по финансовой грамотности среди школьников команда-победитель «Инкогнито» лицея «Морской технический», на 2 место вышла команда лицея «Технико-экономический» и тройку лидеров завершила команда Гимназии № 5 « Гимназисты-капиталисты».

Пожелаем команде «Инкогнито» «Попутного ветра!» на заключительном этапе первого Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности!