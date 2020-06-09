В Узбекистане резко выросло число случаев заражения коронавирусом

Многие связывают рост числа заболевших с празднованием дня Рамазан хайит 24 мая, а следовательно нарушением социального дистанцирования. «Священный месяц Рамазан, являющийся месяцем благодеяния, щедрости и милосердия, в текущем году по причине коронавирусной пандемии в нашей стране достойно проводится дома, в кругу семьи, в атмосфере взаимопонимания и согласия», — говорилось в постановлении президента Шавката Мирзиёева.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 1073 пациента с COVID-19, в том числе восемь – в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом. Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня.