В Узбекистане резко выросло число случаев заражения коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане достигло 4448, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

«По состоянию на 9 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4448», - говорится в сообщении минздрава. В понедельник всего было зафиксировано 109 новых случаев COVID-19. В воскресенье - 237, это стало новым рекордом числа заболевших за день. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен 15 апреля - 167 человек.