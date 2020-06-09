«Роскосмос» дал внятный ответ на вопрос, есть ли российские детали в Crew Dragon Илона Маска

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9 июня 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

В «Роскосмосе» опровергли наличие российских деталей в Crew Dragon Илона Маска. Узел, изначально разработанный по контракту с «Боингом», впоследствии американская корпорация доработала, а значит стыковочный агрегат американского корабля не имеет деталей российского производства.

«В дальнейшем компания «Боинг» дооснастила переходники элементами американского производства. Стыковочный агрегат корабля Dragon-V2 соответствует международному стандарту и не имеет деталей российского (ПАО РКК «Энергия») производства», - признались в пресс-службе "Роскосмоса" радиостанции "Говорит Москва".

Ранее СМИ писали, что в корабле Crew Dragon использовались российские комплектующие. Речь шла о стыковочном адаптере IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии «Роскосмоса», писали РИА Новости.