В ЗСК подготовлена таблица поправок к законопроекту о налоговых льготах

Аргументы Недели → Общество

9 июня 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко провел заседание рабочей группы, в ходе которого была рассмотрена таблица поправок к проекту краевого закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Краснодарского края «О налоге на имущество организаций».



Законопроект был внесен губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым и поддержан депутатами в первом чтении на прошедшей сессии краевого парламента. Документом предлагается установить налоговые льготы по налогу на имущество для организаций-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», для организаций, заключивших концессионные соглашения с Краснодарским краем, или с муниципальными образованиями региона в сфере культуры, спорта, а также для организаций, которые осуществляют свою деятельность в конгрессно-выставочной сфере.



В обсуждении таблицы поправок, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие министр экономики Александр Руппель, замминистра финансов края Дмитрий Гостев, заместитель руководителя департамента инвестиций Анастасия Шишмарева и заместитель руководителя УФНС России по краю Игорь Шабанов.



В ходе заседания Николай Кравченко акцентировал внимание на том, что поправками конкретизированы отдельные правовые нормы законопроекта, в том числе в целях упрощения процедур налогового администрирования. Подготовка документа велась комитетом в постоянном взаимодействии со всеми отраслевыми ведомствами и службами.



В завершении участники совещания поддержали предложенные поправки и рекомендовали законопроект для внесения в повестку очередного пленарного заседания.