Голосуй-не голосуй. Конституцию с новыми поправками можно уже заказать в интернете

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9 июня 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

В интернет-магазинах России появилась новая Конституция со всеми поправками, голосование по которым пройдет 1 июля. Некоторые продавцы, правда, осторожничают и предлагают лишь оформить предзаказ, а в некоторых - за 64 рубля уже можно и купить новую редкцию Конституции России.

«В настоящее издание включен официальный текст Конституции с новыми поправками, утвержденными Законом Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ <...> Статьи Конституции, в которые внесены изменения, согласно Закону РФ о поправке к Конституции от 14.03.2020, приводятся в таблице в конце издания, в тексте указанные статьи приводятся в новой редакции, что позволит детально ознакомиться с ними для участия в общероссийском голосовании» — говорится в описании товара.

Но в любом случае, никто и не сомневается, что россиияне проголосуют "За" все изменения в главном законе страны.