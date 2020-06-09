Журналисты перевели на языки народов России стихи из популярной песни

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9 июня 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Клип на популярную песню «С чего начинается Родина?» записали члены Гильдии межэтнической журналистики из 17 регионов. Журналисты перевели стихотворение на 11 языков народов России, прочитали его построчно и записали совместный ролик. Акция приурочена к 12 июня - Дню России.

В клипе звучат русский, аварский, бурятский, ингушский, коми, лакский, марийский, ненецкий, татарский, чеченский, чувашский и эрзянский языки. Их носители – профессиональные журналисты, члены Гильдии межэтнической журналистики, – перевели и прочитали знаменитые стихи Михаила Матусовского, чтобы привлечь внимание к вопросам сохранения национальных языков и поддержке этнических СМИ.

«Языки народов России нуждаются в популяризации, чтобы носители применяли их как можно чаще наряду с объединяющим всех нас русским языком. В нашей стране есть этнические СМИ, которые работают на языках и которым нужны внимание и поддержка в нынешней непростой «вирусной» ситуации. Одна из задач нашей акции – обратить внимание на это», – считает президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

В акции приняли участие жители Центрального, Северо-Кавказского, Приволжского, Северо-Западного, Дальне-Восточного и Сибирского федеральных округов, журналисты из Москвы, Новосибирска, Канаша, Иванова, Ставрополя, Саранска, Грозного, Махачкалы, Ханты-Мансийска, Северодвинска, Йошкар-Олы, Барнаула, Сыктывкара, Назрани, Улан-Удэ, Нарьян-Мара и Екатеринбурга.

Среди «чтецов» – авторы программ и пишущие журналисты этнических СМИ, работа которых непосредственно связана с родным языком. Например, Баирма Раднаева ведет программу на бурятском языке на ГТРК «Бурятия», Патимат Рамазанова – пишет в газету на лакском «Илчи», Светлана Пивкина руководит радиовещанием на эрзянском и мокшанском в холдинге «Известия Мордовии».

Гильдия межэтнической журналистики – общественная организация, которая объединяет журналистов, работающих с межнациональной темой, из 47 регионов.