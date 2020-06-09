Коронавирус 9 июня: в Европе нормально, в целом – плохо

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 6 877 682 человек. Погибли 399 117 инфицированных, вылечились – 3 329 218. И пока в Европе ситуация с COVID-19 улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается.
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Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил: Всемирная организация здравоохранения получила сообщения о почти 7 млн случаях COVID-19. Около 400 тыс. человек стали жертвами заболевания. Во вторник, 8 июня, ВОЗ собирает онлайн-конференцию по отслеживанию контактов по заболеванию COVID-19, «чтобы поделиться техническим и операционным опытом, включая инновации в цифровой технологии».
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За время пандемии коронавируса COVID-19 социальные работники оказали жителям столицы Российской Федерации порядка 4 млн услуг. Свыше 470 тысяч из них – заявки, которые поступили на специально созданную горячую линию. Система соцзащиты в первый раз столкнулась с необходимостью организовать обсервационные отделения. Сотрудники справились с поставленной задачей, перешли на новые технологии работы. Благодаря этому в Москве удалось сдержать распространение коронавируса.
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Владимир Путин считает, что Россия выдержала испытание коронавирусом благодаря приверженности состраданию, милосердию и взаимопомощи. Путин подчеркнул, что граждане ни на шаг не отступили от нравственных норм, сформированных в народе историей.
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Мишустин объявил: страна открывает границы для выезда граждан за рубеж с целью работы, учебы или же для лечения родственников.
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Зеленский хотел заразиться коронавирусом и «пройти этот этап» чтобы доказать украинцам, что «это не чума». Президент Украины, однако, заявил, что его семья не простила бы ему этот поступок. «Сказали бы, что я сумасшедший», – заключил Владимир Зеленский.
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Эксперты Всемирного банка ожидают резкое снижение мировой экономики из-за коронавирусной пандемии в 2020 году. Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики» за июнь. «Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику планеты ждет сжатие на 5,2 процента», – пояснили в исследовании. Специалисты отметили, что это «самый глубокий» спад со времен Второй мировой войны. При этом они считают, что совокупный ВВП стран с развитой экономикой по итогам 2020 г. упадет на 7% и на 2,5% – в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах: «Это первая всеобъемлющая рецессия в этой группе как минимум за 60 лет». Аналитики уточнили, что в России показатель снизится на 6% из-за вспышки заболеваемости COVID-19 и падения цен на нефть. В прогнозе добавили, что особенно тяжело придется странам, которые больше всего пострадали от пандемии, а также тем, кто зависит от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования. Однако в 2021 году ожидается восстановление – рост мирового ВВП составит 4,2%. Кроме того, они предположили, что российская экономика начнет активно приходить в порядок тоже в следующем году. Ранее экономист объяснил, почему у доллара нет конкурентов на мировом рынке.
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