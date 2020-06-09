За сутки в России скончался 171 пациент с коронавирусом

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9 июня 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Lukas Schulze/Keystone Press Agency

За сутки в России скончался 171 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили во вторник, 9 июня, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом нового типа.

В частности, 59 человек за прошедшие 24 часа скончались в Москве, 41 – в Санкт-Петербурге, 12 – на территории Московской области.

В оперштабе уточнили, что с начала пандемиии COVID-19 в России умерли 6 142 пациентов.

Ранее сегодня стало известно, что за минувшие сутки на территории Российской Федерации количество новых случаев заражения коронавирусом составило 8 595.