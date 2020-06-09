Конь довёл корову до инфаркта

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2020, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Вологодской области руководитель фермерского хозяйства судится с владельцем местного коня. Жеребец сломал загон, в котором находились коровы. Он бегал, пугал животных, в результате одна из коров редкой породы умерла от серьёзной нагрузки на сердце. Её владелец оценил размер ущерба в 130 тысяч рублей.



Местное руководство выписало штраф владельцу коня на 300 рублей за ненадлежащий надсмотр за животным.



Ответчик на суде не признал своей вины. Он не оспаривал, что лошадь бегала по загону, но поставил под сомнение смерть животного от этого. Но суд признал, что корова скончалась из-за поведения коня. Она была куплена три года назад за 150 тысяч рублей.



Ответчик заплатил уже часть средств. Решение суда ещё не вступило в законную силу, соответственно участники имеют право обжаловать его. За развитием дела внимательно наблюдает пресса. В Вологодской области оно получило общественный резонанс. Журналисты ожидают апелляции.



