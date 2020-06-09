Крымский сухой остаток: водоснабжение полуострова пока остается нерешенной проблемой 

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский ]

фото: соцсети

Правительство Крыма планирует наполнить водохранилища, снабжающие Симферополь водой из Ивановского водозабора. Премьер-министр Юрий Гоцанюк заявил, что кроме уже запущенных проектов водоснабжения подготовлены новые. Они вскоре будут направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации для включения в Федеральную целевую программу. Пока не ясно как власти полуострова собираются решать проблему изношенности водоводов. Ученые предлагают использовать субмаринные источники пресной воды. Ранее предлагались другие способы водоснабжения полуострова от реалистичных до откровенно фантазерских.

Премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк, заявил прессе, что разработан план мероприятий, который обеспечит дополнительную подачу воды в Симферополь в объёме от 45 тыс. куб.м. до 60 тыс. куб.м. в сутки». Из его слов стало известно, что только реализация проекта по строительству «Ивановского водозабора даст около 20 тыс. куб.м. в сутки, а подача воды от Вилинского водозабора на Межгорный гидроузел по Севастопольскому водоводу обеспечит ещё около 25 тыс. куб.м. воды в сутки. К настоящему моменту уровень воды в водохранилищах крайне низок, но власти пока не намерены вводить расходные лимиты.

Гоцанюк сообщил о подготовке новых проектов водоснабжения, которые вскоре будут направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации для включения в Федеральную целевую программу. Геологическое сообщество полуострова также обеспокоено тем, что реализация новых проектов идет не конструктивно. Более того, эксперты указывают на плачевное состояние уже существующих водоводов и канализационных сетей, что грозит серьезными последствиями. Помимо строительства новых систем водоснабжение есть необходимость срочно заняться реконструкцией старых.

Сотрудники Крымского федерального университета (КФУ) выступили с предложением – использовать пресную воду, которая истекает по подземным руслам в Черное море. Известны несколько субмаринных источников, с большим дебитом (расходом) пресной воды. Старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ Геннадий Самохин рассказал о некоторых из них, расположенных в районе мыса Тарханкут, в районе Судака, и близ мыса Айя. Ранее московские геологи предлагали воспользоваться уже проверенными на опыте конструкциями для конденсации воды по методу Федора Зибольда.

Кроме того, по сведениям Минприроды, в горном Крыму насчитывается 2605 источников пресной воды высокого качества с общим дебитом 10 350 л/с, что в год составляет 326 млн куб. м, эта вода питает реки полуострова и частично подземные водоносные горизонты. Многие из них сейчас не используются для

водоснабжения. Простой подсчет дает обнадеживающие данные – из разведанных источников в Крыму можно получить около 1,3 млрд куб. м в год. Здесь же учтены запасы воды в самых крупных артезианских бассейнах равнинного Крыма: Северо-Сивашский (666 тыс. куб. м в сутки), Белогорский (119 тыс. куб. м в сутки) и Альминский (452,0 тыс. куб. м в сутки). Крымские геологи считают, что эффективна будет добыча воды из скважин глубиной более 1000 м.

Есть еще несколько практически не реализуемых предложений и тех, что сделают подачу воды в Крым по цене золота. Так в свое время Юрий Лужков предлагал перекрыть Днепр в верховье и направить воду по руслам Оки, Волги и Дона в Крым. Президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко посчитал, что воду из Дона в Крым можно подать по трубопроводу, проложенному по дну Азовского моря. Руководитель «Крымводпроекта» предложил пополнять водные запасы полуострова вызовом искусственных дождей. Ученый из Санкт-Петербурга Виктор Чебоксаров выдвинул не оригинальную идею опреснения. А инженер-гидротехник из Москвы Александр Яковенко предложил построить водовод для подачи воды из реки Кубань.