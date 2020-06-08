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Поправки в Конституцию РФ: викторина или голосование?

, 20:30 [ «Аргументы Недели», ]

Поправки в Конституцию РФ: викторина или голосование?
фото: соцсети

В Красноярском крае для того, чтобы обеспечить явку на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, решили провести викторину, на которой разыграют квартиры, автомобили и смартфоны. Об этом сообщает телекомпания ТВК.

Информация о розыгрыше размещена на сайте Викторина2020.рф:

«Принять участие в Викторине может гражданин России, проживающий (пребывающий) на территории Красноярского края, достигший возраста 18 лет. Получить Бланк Викторины и сдать заполненный Бланк можно вблизи участков для голосования».

На голосовании по поправкам в Конституцию, которое будет проходить с 25 июня по 1 июля, в Красноярском крае проведут розыгрыш дорогостоящих призов - 10 однокомнатных квартир, 10 автомобилей и 50 смартфонов. За чей счет будут предоставлены призы, пока неизвестно.

В бланке, напоминающем лотерейный билет, 5 вопросов на знание Конституции РФ и 3 варианта ответов к каждому из них. Известно, что викторина будет проводиться по инициативе Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

«Викторина направлена на вовлечение граждан Российской Федерации в развитие системы государственной власти и системы местного самоуправления, на содействие процессу упрочнения правового государства и верховенства права в Российской Федерации и призвана побудить граждан изучить Конституцию Российской Федерации и поправки, вносимые в нее, для понимания своих прав и свобод, предоставляемых Конституцией Российской Федерации, научиться использовать конституционно закрепленные права и возможности правовой защиты своих интересов, прав и свобод», – сообщает ТВК со ссылкой на положение «Викторины на знание Конституции РФ».

Известно, что в 2017 году на выборах губернатора в Свердловской области была организована лотерея с подарками - квартирами и автомобилями. Акция привела к повышению явки, но, тем не менее, она все равно оказалась несущественной.

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