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Такое травмоопасное лето: что может случиться на отдыхе и как этого избежать

, 20:05 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Такое травмоопасное лето: что может случиться на отдыхе и как этого избежать
фото: соцсети

С 9 июня режим самоизоляции и график прогулок в Москве отменяются. Погода в то же время шепчет, а россияне достают велосипеды, мангалы, палатки и прочий инвентарь и бегут наслаждаться природой. Про безопасность на активном (или не очень) отдыхе забывают часто. Мы напомним.

И шашлычок под коньячок вкусно очень…

Вкусно-то вкусно, но об осторожности забывать не надо. На шашлыках ежегодно случаются сотни несчастных случаев, а про безопасность товарищи подшофе забывают. Врачи ожоговых отделений каждый год фиксируют тысячи случаев повреждений не только кожи, но и дыхательных путей. Травмпункты постоянно принимают и вытаскивают из рук горе-поваров то шампуры, то рыболовные крючки. Наши в этом деле всегда преуспеют: то жидкость подольют в тлеющий мангал (и в лучшем случае останутся без бровей и ресниц), то рядом с костром уснут, то надышатся так, что кашель – не продохнуть, в общем, список длинный, сами знаете… Тут же поджидают клещи, слепни и другие не очень приятные насекомые. Солнечные удары и отравления прилагаются.

И если с собой совладать многие, хоть и хотят, но не могут, редакция «АН» поможет собрать аптечку и научит быть аккуратнее. Итак, правила:

  • Начнем с аптечки. Что вам понадобиться? Лейкопластыри, бинт, йод/хлоргексидин/перекись водорода, активированный уголь, болеутоляющие, противорвотные, антигистаминные, солнцезащитный крем, спрей/крем/спираль от укусов насекомых, мазь от ожогов, кремы и мази от мышечной и суставной боли и прч. Если вы знаете, что кто-то из ваших близких страдает болезнями сердца, астмой или другими заболеваниями, при которых может потребоваться медицинская помощь – обязательно возьмите препараты для купирования симптомов с собой.

  • Кепки/панамки/платки – все, чем может покрыть голову, чтобы избежать солнечного удара, – ваш лучший друг.

  • Будьте аккуратнее во время готовки. Не нужно хвататься за раскаленную решетку для гриля голыми руками, перебарщивать с жидкостью для розжига, совать руки в мангал, кидать в костер бутылки. Если ожог не миновал – охладите поврежденное место, намажьте его мазью или забрызгайте спреем. Если боль не отпускается, а на месте ожога надулся пузырь – обратитесь в травмпункт. Подорожники прикладывать не надо, мазать ожоги маслом тоже – не поможет.

  • Не стойте рядом с горящим мангалом, дым вредит дыхательным путям.

  • Не перебарщивайте с алкоголем, пейте в меру и не забывайте закусывать. Вы приехали наслаждаться природой или хотите, чтобы местная фауна приняла вас за местного?

  • Берите с собой только свежие и качественные продукты, не забывайте смотреть на срок годности.

  • Если рядом есть водоем и вы собрались купаться – убедитесь в чистоте воды. Инфекции – дело нехитрое, а бороться с последствиями крайне тяжело. Лезть в воду подвыпившим тоже не стоит – десятки людей тонут именно так. С осторожностью нужно и ходить по дну (часто там оказываются стекла), а также нырять. Травмы головы в основном люди получают, врезавшись в дно, или сильно ударившись о воду.

И какой же русский не любит быстрой езды?

В последнее время очень популярно стали поездки на квадроциклах, мотоциклах и скутерах. Чаще всего – по бездорожью. Каждый год после таких поездок в больницах оказываются несколько сотен тысяч людей. Многие игнорируют даже элементарное – шлемы, что уж говорить о полной экипировке, которая для любителей такого вида развлечений на самом деле нужна и обязательно.

Приведу пример. Моя знакомая после такого трипа практически лишилась челюсти: проехалась лицом по щебню, когда мотоцикл её парня занесло. Очевидно, была без шлема, а могло бы обойтись ссадинами и ушибами.

Стоит напомнить и о том, что многие такие вылазки заканчиваются летально. И тут дело даже не в защите. Мой товарищ несколько лет назад попал из-за чужой (!) невнимательности под КАМАЗ. Водитель не заметил его на трассе и произошла авария.

Именно поэтому, дорогие читатели, будьте осторожны. Такие авантюры могут стоить жизни. И виноваты можете быть совсем не вы. Соблюдайте меры предосторожности, обязательно надевайте экипировку и доверяйте только умелым водителям (если вы пассажир).

Тут же поговорим и о водных лыжах. Это развлечение тоже набирает популярность в последние несколько лет, а несчастных случаев становится все больше. Конечно, под руководством инструктора такой отдых, скорее всего, окажется сказочным, а вот самостоятельные попытки покорить водные лыжи не всегда кончаются успехом. Прежде всего надо помнить, что у вас должны быть сильные мышцы спины, хорошая координация, да и в целом уровень физической подготовки. Разумеется, без умения плавать пробовать тоже не стоит. К слову, при неправильной поездке можно переломать ноги. Поэтому если любите экстрим – практикуйте его с опытным человеком по правилам, строго в гидрокостюме и жилете.

Love Yourself

Казалось бы, что плохого в сэлфи, но за год во время сьемки самого себя гибнет больше сотни человек. Напомним: ради красивого кадра рисковать не обязательно, снимать себя за рулем тоже (известны десятки случаев, когда это привело к аварии).

Ну что же, не забывайте про здравый смысл, дорогие читатели. И будьте осторожны!

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